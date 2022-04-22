Росіяни завершують визначати місця для головних ударів – Міноборони

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів на сході України.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє пресслужба міністерства

Дослівно: "Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках.

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Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції "Попасна", Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк".

Деталі: Мотузяник також розповів, що противник здійснює підготовку до проведення т.зв. "референдуму" з приєднання окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях до РФ.

З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Для поповнення втрат в особовому складі здійснюється підготовка до мобілізації у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційні війська блокують виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призивного віку.