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Россияне завершают определять места для главных ударов на востоке – Минобороны

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 16:42
Александр Мотузяник, скриншот видео

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает пресс-служба министерства

Дословно: "Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм – Барвенково, в районе узловой железнодорожной станции "Попасная", Северодонецкого урбанизированного района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожье – Донецк.

Детали: Мотузяник также рассказал, что противник осуществляет подготовку к проведению т.н. "референдума" по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ. С этой целью идет активная информационная кампания на подконтрольных территориях.

Для восполнения потерь в личном составе осуществляется подготовка к мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста.

Темы: войнаРосcияМинобороны
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