Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова Запорізької РДА розповів деталі про викрадення росіянами його сина

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:47

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк провів брифінг з приводу викрадення свого 16-річного сина Владислава російськими окупантами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Сина голови Запорізької РДА викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. Це сталося 8 квітня об 11:22. Олег Буряк додав, що авто тримали на блокпосту близько трьох годин, потім всіх відпустили, крім його сина. Місцезнаходження Владислава досі невідомо.

Реклама:

Пряма мова: "Владислав був на задньому сидінні авто та щось дивився на мобільному телефоні. Тоді на блокпосту російській військовий звернувся до нього з питанням, чи не веде він відеозйомку. Мій син нічого не відповів, і тоді окупант забрав у нього телефон. Після цього почалася перевірка документів. Я думаю, що коли російський військовий побачив прізвище Буряк, одразу все стало зрозуміло. Напевно, в них вже була інформація про мене, яку посаду я займаю".

Деталі: Чиновник також розповів, що днями зателефонували мамі Владислава. Їй дали трохи поговорити із сином. Сам Олег Буряк теж із ним розмовляв. На даний момент триває переговорний процес щодо повернення дитини з полону, але поки що безрезультатно.

"Мій син не військовий, не політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяокупаціяЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: