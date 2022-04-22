Голова Запорізької РДА розповів деталі про викрадення росіянами його сина

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк провів брифінг з приводу викрадення свого 16-річного сина Владислава російськими окупантами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Сина голови Запорізької РДА викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. Це сталося 8 квітня об 11:22. Олег Буряк додав, що авто тримали на блокпосту близько трьох годин, потім всіх відпустили, крім його сина. Місцезнаходження Владислава досі невідомо.

Пряма мова: "Владислав був на задньому сидінні авто та щось дивився на мобільному телефоні. Тоді на блокпосту російській військовий звернувся до нього з питанням, чи не веде він відеозйомку. Мій син нічого не відповів, і тоді окупант забрав у нього телефон. Після цього почалася перевірка документів. Я думаю, що коли російський військовий побачив прізвище Буряк, одразу все стало зрозуміло. Напевно, в них вже була інформація про мене, яку посаду я займаю".

Деталі: Чиновник також розповів, що днями зателефонували мамі Владислава. Їй дали трохи поговорити із сином. Сам Олег Буряк теж із ним розмовляв. На даний момент триває переговорний процес щодо повернення дитини з полону, але поки що безрезультатно.

"Мій син не військовий, не політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину", - додав він.