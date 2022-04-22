Глава Запорожской РГА рассказал детали похищения россиянами его сына

Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк провел брифинг, на котором рассказал о похищении своего 16-летнего сына Владислава российскими оккупантами.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: Сына председателя Запорожской РГА угнали на российском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. Это произошло 8 апреля в 11:22.

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Олег Буряк добавил, что авто держали на блокпосте около трех часов, затем всех отпустили, кроме его сына. Местонахождение Владислава до сих пор неизвестно.

Прямая речь: "Владислав был на заднем сиденье авто и что-то смотрел на мобильном телефоне. Тогда на блокпосте российский военный обратился к нему с вопросом, не ведет ли он видеосъемку. Мой сын ничего не ответил, и тогда оккупант забрал у него телефон. После этого началась проверка документов.

Я думаю, что когда российский военный увидел фамилию Буряк, сразу все стало понятно. Наверное, у них уже была информация обо мне, какую должность я занимаю".

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Детали: Чиновник также рассказал, что на днях позвонили по телефону маме Владислава. Ей дали немного поговорить с сыном. Сам Олег Буряк тоже с ним разговаривал. На данным момент идет переговорный процесс по поводу возвращения ребенка из плена, но пока безрезультатно.

"Мой сын не военный, не политик. Я не понимаю, почему до сих пор удерживают моего ребенка", - добавил он.