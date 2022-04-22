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Кремль продовжує зачистку вищого керівництва армії та флоту Росії – ГУР

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:59

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що після поразок російських військ на суходолі та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту Росії.

Джерело: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький 

Деталі: За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача ЧФ РФ адмірала Ігоря Осипова. 

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Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача ЧФ віце-адмірала Сергія Пінчука.

У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, 1 танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя та одного із заступників командувача.

Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора Аркадія Марзоєва.

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Репресії Кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. 

У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ Східного військового округу РФ усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Миколи Пономарьова.

Теми: Росіявійна
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