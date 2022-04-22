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Кремль продолжает зачистку высшего руководства армии и флота России – ГУР

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 17:59

Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что после поражений российских войск на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ Москва началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота России.

Источник: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий

Детали: По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта Владислав Ершов, 1 танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергей Кисель и один из заместителей.

Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоев.

Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения.

В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск Восточного военного округа РФ отстранен от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Николай Пономарев.

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Темы: Росcиявойна
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