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Британія надішле танки Польщі на заміну відправленим в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 18:02

Британське міністерство оборони підтвердило, що Велика Британія відправляє основні бойові танки Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які Польща відправить до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише BBC.

Танки направляють на додаток до бойових броньованих машин, які Велика Британія відправляє безпосередньо в Україну, про що вже було оголошено.

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Міністр оборони Бен Воллес, як очікується, зробить заяву щодо цього пізніше.

Нагадаємо, Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій.  

Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей. Це, зокрема, машини Spartan, розраховані на перевезення чотирьох бійців плюс команди з трьох людей, фронтові "швидкі" Samaritan, броньовані машини командного призначення Sultan, бронемашини Samson.

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Теми: Велика БританіяПольща
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