Британия направит танки Польше на замену отправленным в Украину

Британское министерство обороны подтвердило, что Великобритания отправляет основные боевые танки Challenger 2 в Польшу для замены танков Т-72, ​​которые Польша отправит в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет BBC.

Танки направляют в дополнение к боевым бронированным машинам, которые Великобритания отправляет непосредственно в Украину, о чем уже было объявлено.

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Министр обороны Бен Уоллес, как ожидается, сделает заявление по этому поводу позже.

Напомним, Британия решила передать Украине не менее 120 бронированных машин. Из них 80 – машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей. Это, в частности, машины Spartan, рассчитанные на перевозку четырех бойцов плюс команды из трех человек, фронтовые "быстрые" Samaritan, бронированные машины командного назначения Sultan, бронемашины Samson.