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Українці їдуть додому, на виїзді з Польщі на кордоні – черги

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 18:41
Фото прикордонників

За інформацією, отриманою від польської сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Джерело: Державна прикордонна служба України у Facebook

Деталі: Зокрема, найбільші черги у напрямку України є перед наступними пунктами пропуску:

  • Дорогуськ - Ягодин – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;
  • Корчова - Краківець – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;
  • Медика - Шегині – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.

Дослівно: "Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення.

Враховуючи дану ситуацію, для швидшого перетину кордону з Польщі до України рекомендуємо обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні".

Теми: кордонукраїнціПольща
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