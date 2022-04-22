Українці їдуть додому, на виїзді з Польщі на кордоні – черги
За інформацією, отриманою від польської сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Джерело: Державна прикордонна служба України у Facebook
Деталі: Зокрема, найбільші черги у напрямку України є перед наступними пунктами пропуску:
- Дорогуськ - Ягодин – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;
- Корчова - Краківець – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;
- Медика - Шегині – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.
Дослівно: "Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.
У свою чергу прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення.
Враховуючи дану ситуацію, для швидшого перетину кордону з Польщі до України рекомендуємо обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні".