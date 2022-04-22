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Украинцы едут домой, на выезде из Польши на границе – очереди

Светлана КизиловаПятница, 22 апреля 2022, 18:41
Украинцы едут домой, на выезде из Польши на границе – очереди
Фото пограничников

По информации, полученной от польской стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Facebook

Детали: В частности, самые большие очереди в направлении Украины есть перед такими пунктами пропуска:

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  • Дорогуск – Ягодин – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;
  • Корчева – Краковец – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
  • Медика – Шегини – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

Дословно: "Данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

В свою очередь пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления людей: увеличено количество персонала, осуществляющего пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления.

Учитывая данную ситуацию, для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендуем выбирать другие пункты пропуска на общей границе".

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Темы: границаукраинцыПольша
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