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ЄС: гуманітарні коридори від "Азовсталі" та інших районів Маріуполя потрібні негайно

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 18:52

Європейський Союз реагує на складну ситуацію в Маріуполі, вимагаючи відкрити гуманітарні коридори від "Азовсталі" та інших районів міста до інших районів України.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ось уже кілька тижнів світ є свідком жорстокого незаконного нападу Росії на Маріуполь, що призвів до широкомасштабних руйнувань міста, у тому числі звірств проти мирних жителів під викривленим приводом "визволення" міста. Тисячі його мешканців були депортовані до Росії або насильно переміщені на непідконтрольні уряду території України", - заявляє Боррель.

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За його словами, незважаючи на бійню, влаштовану Росією, у Маріуполі залишається понад 100 000 мирних жителів, у тому числі близько тисячі людей, які, можливо, сховалися на металургійному заводі "Азовсталь", який захищають Збройні сили України.

ЄС дякує Україні за її зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільних осіб та шкодує, що Росія не відповідає взаємністю.

"ЄС підтримує звернення України до Кремля, щоб дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори з необхідними гарантіями припинення вогню: від "Азовсталі" та інших районів міста - до інших районів України.

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Має бути забезпечений вільний та безпечний доступ для тих, хто надає гуманітарну допомогу, відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві глави дипломатії ЄС.

Раніше у п’ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав створити гуманітарні коридори для Маріуполя.

Теми: евакуаціяМаріупольРосіявійна
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