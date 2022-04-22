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ЕС: гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов Мариуполя нужны немедленно

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 18:52

Европейский Союз реагирует на сложную ситуацию в Мариуполе, требуя открытия гуманитарных коридоров от "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, что привело к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей под искаженным поводом "освобождения" города. Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству территории Украины", - заявляет Боррель.

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По его словам, несмотря на бойню, устроенную Россией, в Мариуполе остается более 100 000 мирных жителей, в том числе около тысячи человек, возможно, укрывшихся на металлургическом заводе "Азовсталь", который защищают Вооруженные силы Украины.

ЕС благодарит Украину за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц и сожалеет, что Россия не отвечает взаимностью.

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю, чтобы разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня: от "Азовстали" и других районов города – в другие районы Украины.

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Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто оказывает гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Ранее в пятницу президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал создать гуманитарные коридоры для Мариуполя.

Темы: эвакуацияМариупольРосcиявойна
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