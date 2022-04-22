Україна офіційно пропонує ЄС припинити імпорт енергоресурсів з РФ

Україна звернулася до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Європейського Союзу та країн учасниць Договору про Енерготовариство з пропозицію про запровадження заборони на імпорт енергоресурсів з Росії.

Копію звернення оприлюднила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вже офіційно Україна звернулася до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Європейського Союзу та країн учасниць Договору про Енерготовариство з пропозицію про запровадження заборони на купівлю, імпорт, передачу, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в РФ" - повідомила вона.

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Зазначається, що Україна скористалася головуванням в Європейському Енергетичному Співтоваристві і внесла на розгляд відповідну законодавчу пропозицію.

"Ця законодавча ініціатива дозволить перевести дискусію про енергетичне ембарго із загальних фраз і обіцянок в площину прийняття формального рішення" - заявила Зеркаль.

В якості термінового заходу Україна пропонує ввести ембарго на всі російські енергоносії, які можна легко замінити. Зокрема, повинні бути заборонені всі поставки морським, залізничним та автомобільним транспортом (вугілля, танкерна нафта, паливо та LNG)

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У короткостроковій перспективі пропонується оголосити ембарго на російську трубопровідну нафту, що має набути чинності через 6-9 місяців, коли країни переналаштують свої ринки.

Також пропонується запровадити фінансові обмеження на розрахунки щодо постачання газу з Росії. Зокрема, запровадити спеціальні рахунки для накопичення всіх коштів від продажу російського трубопровідного газу.

"У таких санкціях "іранського" або "іракського" типу газ має бути пропущено, але платежі мають зберігатись на депозитному рахунку в ЄС. Такі платежі можуть бути звільнені в обмін на виконання Росією певних умов безпеки" - пояснила Зеркаль.

"Альтернативою може стати запровадження спеціального мита на російські енергоносії, що зменшить надходження від їхнього продажу до визначеного Європейською комісією рівня" - додала вона.