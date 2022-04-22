Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина официально предложила ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 19:40

Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергоготовстве с предложением о введении запрета на импорт энергоресурсов из России.

Копию обращения обнародовала советница министра энергетики Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Сегодня уже официально Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергопроизводстве с предложением о введении запрета на покупку, импорт, передачу, и транспортировку энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в РФ" - сообщила она.

Отмечается, что Украина воспользовалась председательством в Европейском Энергетическом Сообществе и внесла на рассмотрение соответствующее законодательное предложение.

"Эта законодательная инициатива позволит перевести дискуссию об энергетическом эмбарго из общих фраз и обещаний в плоскость принятия формального решения" - заявила Зеркаль.

В качестве срочной меры Украина предлагает ввести эмбарго на все российские энергоносители, которые можно легко заменить. В частности, должны быть запрещены все поставки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом (уголь, танкерная нефть, топливо и LNG)

В краткосрочной перспективе предлагается объявить эмбарго на российскую трубопроводную нефть, которая должна вступить в силу через 6-9 месяцев, когда страны перенастроят свои рынки.

ВИДЕО ДНЯ

Также предлагается ввести финансовые ограничения на расчеты по поставкам газа из России. В частности, ввести специальные счета для накопления всех средств продажи российского трубопроводного газа.

"В таких санкциях "иранского" или "иракского" типа газ должен быть пропущен, но платежи должны храниться на депозитном счете в ЕС. Такие платежи могут быть уволены в обмен на выполнение Россией определенных условий безопасности", - пояснила Зеркаль.

"Альтернативой может стать введение специальной пошлины на российские энергоносители, что уменьшит поступления от их продаж до определенного Европейской комиссией уровня" - добавила она.

Темы: ЕСРосcиягаз
Главное сегодня

Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину

Франция убеждена в утверждении нефтяного эмбарго для РФ за считанные недели

В Украину едут госсекретарь США и, вероятно, министр обороны. Будут говорить об оружии

Зеленский об убийстве россиянами 8 человек в Одессе: Подонки вонючие

фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге

Украина ограничивает пункты растаможивания авто из ЕС для собственных нужд

Все новости...
ЕС
ЕС готовится ударить по Путину новым пакетом санкций - Politico
Еврокомиссия нашла путь оплаты российского газа без нарушения санкций
Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата в ЕС
Последние новости
22:28
видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
22:19
Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине
21:44
Украина и Польша создадут совместное предприятие, чтобы "кардинально" увеличить экспорт
21:42
Президент: Слово "власть" уже не вызывает рвотный рефлекс у украинцев
21:39
Зеленский считает реальным нападение России на Молдову
21:38
Зеленский: Я бы спросил у Путина, как будут жить украинские Донбасс и Крым
21:34
Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину
21:22
Франция убеждена в утверждении нефтяного эмбарго для РФ за считанные недели
21:20
Зеленский: Слово "рашизм" войдет в учебники по истории по всему миру
21:09
Хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине – Зеленский
Все новости...