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Украина официально предложила ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 19:40

Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергоготовстве с предложением о введении запрета на импорт энергоресурсов из России.

Копию обращения обнародовала советница министра энергетики Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Сегодня уже официально Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергопроизводстве с предложением о введении запрета на покупку, импорт, передачу, и транспортировку энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в РФ" - сообщила она.

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Отмечается, что Украина воспользовалась председательством в Европейском Энергетическом Сообществе и внесла на рассмотрение соответствующее законодательное предложение.

"Эта законодательная инициатива позволит перевести дискуссию об энергетическом эмбарго из общих фраз и обещаний в плоскость принятия формального решения" - заявила Зеркаль.

В качестве срочной меры Украина предлагает ввести эмбарго на все российские энергоносители, которые можно легко заменить. В частности, должны быть запрещены все поставки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом (уголь, танкерная нефть, топливо и LNG)

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В краткосрочной перспективе предлагается объявить эмбарго на российскую трубопроводную нефть, которая должна вступить в силу через 6-9 месяцев, когда страны перенастроят свои рынки.

Также предлагается ввести финансовые ограничения на расчеты по поставкам газа из России. В частности, ввести специальные счета для накопления всех средств продажи российского трубопроводного газа.

"В таких санкциях "иранского" или "иракского" типа газ должен быть пропущен, но платежи должны храниться на депозитном счете в ЕС. Такие платежи могут быть уволены в обмен на выполнение Россией определенных условий безопасности", - пояснила Зеркаль.

"Альтернативой может стать введение специальной пошлины на российские энергоносители, что уменьшит поступления от их продаж до определенного Европейской комиссией уровня" - добавила она.

Темы: ЕСРосcиягаз
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