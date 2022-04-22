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Харків: затримали колаборантку, яка здавала позиції ЗСУ російським окупантам

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 19:49
фото ілюстративне: пресслужба сбу

Служба безпеки затримала в Харкові 29-річну громадянку України, яка передавала позиції Збройних сил України до командування російських окупаційних військ.

Джерело: управління СБУ в Харківській області

Дослівно: "Оперативники встановили, що 29 річна українка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. 

За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України".

Деталі: Крім того, за версією слідства, інформаторка допомагала ворогу вести вогонь по освітніх, медичних та торговельних закладах Харкова, а також житлових кварталах міста.

Унаслідок здійснених обстрілів, за інформацією колаборантки, загинули та постраждали цивільні люди.

У ході обшуку за фактичним місцем проживання затриманої співробітники СБУ знайшли засоби зв’язку зі спецслужбами РФ і значну суму російських рублів.

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Колаборантці повідомили про підозру за частині 3 статті 114-2 "Шпигунство". Їй загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.

Затримана колаборантка співробітниками СБУ
Затримана колаборантка співробітниками СБУ
фото: пресслужба сбу в харківській області
Вилучені рублі та ноутбуки колаборанти, які знайшли під час обшуку
Вилучені рублі та ноутбуки колаборанти, які знайшли під час обшуку
Фото: пресслужба сбу в харківській області

Теми: ХарківколабораціяСБУшпигунство
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