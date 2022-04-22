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Харьков: задержали коллаборантку, сдававшую позиции ВСУ российским оккупантам

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 19:49

Служба безопасности задержала в Харькове 29-летнюю гражданку Украины, передававшую позиции Вооруженных сил Украины в командование российских оккупационных войск.

Источник: управление СБУ в Харьковской области

Дословно: "Оперативники установили, что 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины.

По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины".

Детали: Кроме того, по версии следствия, информатор помогала врагу вести огонь по образовательным, медицинским и торговым заведениям Харькова, а также жилым кварталам города.

В результате совершенных обстрелов, по информации коллаборантки, погибли и пострадали гражданские люди.

В ходе обыска по фактическому месту жительства задержанной сотрудники СБУ обнаружили средства связи со спецслужбами РФ и значительную сумму российских рублей.

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Коллаборантке сообщили о подозрении по части 3 статьи 114-2 "Шпионаж". Ей грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Затримана колаборантка співробітниками СБУ
Задержанная сотрудниками СБУ коллаборантка
фото: пресс-служба сбу в харьковской области
Вилучені рублі та ноутбуки колаборанти, які знайшли під час обшуку
Изъятые рубли наличными и ноутбуки коллаборантки, найденные в ходе обыска
Фото^ пресс-cлужба сбу в харковской области

Темы: ХарьковколлаборационизмСБУшпионаж
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