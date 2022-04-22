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США не виключають застосування ядерної зброї Росією

П'ятниця, 22 квітня 2022, 20:46

США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Владіміра Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що Путін вже давав наказ вчиняти жахливі і наджорстокі воєнні злочини, а отже можливим є все і "треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками".

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"Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд.

Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.

"Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - сказала Нуланд.

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Теми: СШАРосіяядерна зброя
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