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США не исключают применения ядерного оружия Россией

Пятница, 22 апреля 2022, 20:46

США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – сказала Нуланд.

США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".

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Темы: СШАРосcияядерное оружие
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