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Єврокомісія знайшла шлях оплати російського газу без порушення санкцій

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 21:01

Європейська комісія повідомила, що компанії ЄС можуть обійти вимогу Росії отримувати платежі за газ в рублях без порушення санкцій, якщо вони будуть платити в євро або доларах, які потім конвертуються в російську валюту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Москва попередила Європу, що скоротить поставки газу, якщо не буде отримувати платежі в рублях. У березні РФ видала указ, яким пропонує покупцям енергії відкривати рахунки в Газпромбанку для здійснення платежів в євро або доларах, які потім конвертуються в рублі.

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Раніше цього місяця Єврокомісія заявила, що цей указ ризикує порушити санкції ЄС, оскільки він передасть фактичне завершення закупівлі - після перерахування платежів у рублі - в руки російської влади.

Однак у консультативному документі, надісланому країнам-членам у четвер, Єврокомісія заявила, що пропозиція Москви не обов’язково перешкоджає процесу платежів, який відповідав би санкціям ЄС проти Росії через війну в Україні.

Порада Єврокомісії не має юридичної сили, але є спробою спрямувати дискусію, поки країни-члени вирішують, як вони можуть продовжувати платити за російський газ.

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У документі Брюсселя зазначається, що існують варіанти, які можуть дозволити компаніям продовжувати законно платити за газ.

"Компанії ЄС можуть попросити своїх російських колег виконати свої договірні зобов’язання в тому ж порядку, що й до ухвалення указу, тобто шляхом внесення належної суми в євро чи доларах", – йдеться у документі.

Перед здійсненням платежів оператори ЄС також можуть чітко заявити, що вони вважають свої договірні зобов'язання виконаними, коли вони вносять євро або долари в Газпромбанк, а не пізніше, після перерахування платежу в рублі.

"Доцільно було б отримати підтвердження від російської сторони, що ця процедура можлива за правилами указу", - йдеться в документі.

Речник Європейської комісії заявив, що компанії повинні дотримуватися валюти, узгодженої в їхніх контрактах з "Газпромом", - 97% з яких в євро або доларах.

"Режим санкцій ЄС не забороняє компаніям відкривати рахунки в Газпромбанку або співпрацювати з банком для пошуку рішення", - йдеться в документі.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна готова платити за російський газ у євро, які потім будуть конвертовані у рублі.

Перед цим президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в п'ятницю, що якщо Угорщина буде платити за російський природний газ в рублях, це порушить санкції ЄС проти Росії.

Теми: ЄСРосіягазсанкції
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