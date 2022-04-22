Еврокомиссия нашла путь оплаты российского газа без нарушения санкций

Европейская комиссия сообщила, что компании ЕС могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях без нарушения санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Москва предупредила Европу, что сократит поставки газа, если не будет получать платежи в рублях. В марте РФ издала указ, которым предлагает покупателям энергии открывать счета в Газпромбанке для осуществления платежей в евро или долларах, которые затем конвертируются в рубли.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия заявила, что этот указ рискует нарушить санкции ЕС, поскольку он передаст фактическое завершение закупки – после перечисления платежей в рубли – в руки российских властей.

Однако в консультативном документе, направленном странам-членам в четверг, Еврокомиссия заявила, что предложение Москвы не обязательно препятствует процессу платежей, который бы соответствовал санкциям ЕС против России из-за войны в Украине.

Совет Еврокомиссии не имеет юридической силы, но попытка направить дискуссию, пока страны-члены решают, как они могут продолжать платить за российский газ.

В документе Брюсселя отмечается, что существуют варианты, которые могут разрешить компаниям продолжать законно платить за газ.

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"Компании ЕС могут попросить своих российских коллег выполнить свои договорные обязательства в том же порядке, что и до принятия указа, то есть путем внесения причитающейся суммы в евро или долларах", – говорится в документе.

Перед совершением платежей операторы ЕС также могут четко заявить, что они считают свои договорные обязательства исполненными, когда они вносят евро или доллары в Газпромбанк, а не позже, после перечисления платежа в рубли.

"Целесообразно бы получить подтверждение от российской стороны, что эта процедура возможна по правилам указа", - говорится в документе.

Спикер Европейской комиссии заявил, что компании должны соблюдать валюту, согласованную в их контрактах с "Газпромом", - 97% из которых в евро или долларах.

"Режим санкций ЕС не запрещает компаниям открывать счета в Газпромбанке или сотрудничать с банком для поиска решения", – говорится в документе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова платить за российский газ в евро, которые затем будут конвертированы в рубли.

Перед этим президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила в пятницу, что если Венгрия будет платить за российский газ в рублях, это нарушит санкции ЕС против России.