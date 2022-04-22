Нідерланди хочуть поставити в Україну самохідні гаубиці

Нідерланди збираються поставити в Україну самохідні гаубиці, Німеччина забезпечить навчання і боєприпаси.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це перебувають на завершальній стадії.

З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.

Нідерландська міністр не прокоментувала, скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про "обмежену кількість", сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.

Раніше цього тижня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна поставить Україні більш важке обладнання. Він додав, що це питання розглядається з союзниками.