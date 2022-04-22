Нидерланды хотят поставить в Украину самоходные гаубицы

Нидерланды собираются поставить в Украину самоходные гаубицы, Германия обеспечит обучение и боеприпасы.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Германия поддерживает доставку гаубиц, переговоры об этом находятся на завершающей стадии.

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С германской стороны планируется обеспечить обучение и предоставить боеприпасы.

Нидерландский министр не прокомментировала, сколько самоходных гаубиц будет поставлено. Речь идет об "ограниченном количестве", сказала она информационному агентству ANP.

Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Нидерланды имеют 54 самоходных гаубицы.

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Ранее на этой неделе премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна поставит Украине более тяжелое оборудование. Он добавил, что этот вопрос рассматривается с союзниками.