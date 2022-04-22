Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды хотят поставить в Украину самоходные гаубицы

Пятница, 22 апреля 2022, 21:31

Нидерланды собираются поставить в Украину самоходные гаубицы, Германия обеспечит обучение и боеприпасы.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Германия поддерживает доставку гаубиц, переговоры об этом находятся на завершающей стадии.

С германской стороны планируется обеспечить обучение и предоставить боеприпасы.

Нидерландский министр не прокомментировала, сколько самоходных гаубиц будет поставлено. Речь идет об "ограниченном количестве", сказала она информационному агентству ANP.

Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Нидерланды имеют 54 самоходных гаубицы.

Ранее на этой неделе премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна поставит Украине более тяжелое оборудование. Он добавил, что этот вопрос рассматривается с союзниками.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оружие
Главное сегодня

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину

Франция убеждена в утверждении нефтяного эмбарго для РФ за считанные недели

В Украину едут госсекретарь США и, вероятно, министр обороны. Будут говорить об оружии

Зеленский об убийстве россиянами 8 человек в Одессе: Подонки вонючие

фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге

Все новости...
оружие
США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты
Канцлер Германии объяснил, почему Бундесвер не может отдать тяжелое вооружение Украине
Последние новости
01:05
После российского "анонса" украинские защитники сбили еще 2 ракеты в Одесской области
00:39
РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский
00:17
Россияне похитили консула Болгарии в оккупированном Мелитополе – мэр Федоров
23:59
ВСУ поразили 17 воздушных целей врага в небе Украины
23:56
В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина
23:16
На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов
23:12
Россияне переписывают учебники истории: убирают упоминания об Украине и Киеве – росСМИ
23:02
В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский
22:28
видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
22:19
Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине
Все новости...