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США поки не готові повертати посольство до Києва - CNN

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 22:01

Адміністрація президента США Джо Байдена не веде активну підготовку до відновлення роботи посольства США в Києві.

Про це,  як пише "Європейська правда", повідомив телеканал CNN з посиланням на три джерела, знайомі з поточними переговорами. 

Офіційні особи Держдепартаменту США залишаються стурбовані можливістю російського удару, який може випадково вразити структуру або американський персонал, повідомили джерела. 

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Чиновники менш насторожено ставляться до конкретних цілей американської місії, але поки існує непряма ракетна загроза, вони не збираються повертатися до Києва. Водночас, відомство активно оцінює ситуацію на місцях. 

"Ми постійно переоцінюємо та оцінюємо ситуацію з безпекою, тому що безпека та безпека наших співробітників є нашим головним пріоритетом", – сказав представник Держдепартаменту в п’ятницю.  

Для багатьох посадовців Держдепартаменту спогади про Бенгазі, коли американський посол був убитий під час нападу на дипломатичний комплекс США, є постійним нагадуванням про необхідність бути надмірно обережними, сказали два джерела. 

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Джерела розповіли про це після оголошення Британії про те, що незабаром вона відновить свою дипломатичну місію в українській столиці.

Теми: СШАдипломатичні відносиниКиїввійна
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