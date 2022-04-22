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США пока не готовы возвращать посольство в Киев - CNN

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 22:01

Администрация президента США Джо Байдена не ведет активную подготовку к возобновлению работы посольства США в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с текущими переговорами.

Официальные лица Госдепартамента США остаются озабочены возможностью российского удара, который может случайно поразить структуру или американский персонал, сообщили источники.

Чиновники менее настороженно относятся к конкретным целям американской миссии, но пока существует косвенная ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев. В то же время ведомство активно оценивает ситуацию на местах.

"Мы постоянно переоцениваем и оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность наших сотрудников - наш главный приоритет", - сказал представитель Госдепартамента в пятницу.

Для многих должностных лиц Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда американский посол был убит при нападении на дипломатический комплекс США, является постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными, сказали два источника.

Источники рассказали об этом после оглашения Британии о том, что вскоре она возобновит свою дипломатическую миссию в украинской столице.

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Темы: СШАдипломатические отношенияКиеввойна
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