Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США пока не готовы возвращать посольство в Киев - CNN

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 22:01

Администрация президента США Джо Байдена не ведет активную подготовку к возобновлению работы посольства США в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с текущими переговорами.

Официальные лица Госдепартамента США остаются озабочены возможностью российского удара, который может случайно поразить структуру или американский персонал, сообщили источники.

Реклама:

Чиновники менее настороженно относятся к конкретным целям американской миссии, но пока существует косвенная ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев. В то же время ведомство активно оценивает ситуацию на местах.

"Мы постоянно переоцениваем и оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность наших сотрудников - наш главный приоритет", - сказал представитель Госдепартамента в пятницу.

Для многих должностных лиц Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда американский посол был убит при нападении на дипломатический комплекс США, является постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными, сказали два источника.

ВИДЕО ДНЯ

Источники рассказали об этом после оглашения Британии о том, что вскоре она возобновит свою дипломатическую миссию в украинской столице.

Темы: СШАдипломатические отношенияКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: