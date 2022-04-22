Росіяни закріпилися в ряді населених пунктів на сході – зведення Генштабу

Росіяни намагаються здійснювати штурмові дії на Донецькому і Таврійському напрямках, закріпилися в ряді населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій".

"В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне".

Деталі: Водночас росіяни безуспішно намагаються закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти також намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

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На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі".

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. У Генштабі не виключили ведення ворогом штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі. В районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил Білорусі.

Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій українських військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має.

У Генштабі повідомили, що, за наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі. Водночас, залишається імовірність використання території Придністров’я для агресії проти України.