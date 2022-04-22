Россияне закрепились в ряде населенных пунктов на востоке – сводка Генштаба

Россияне пытаются совершать штурмовые действия на Донецком и Таврическом направлениях, закрепились в ряде населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

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За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям".

"В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное".

Детали: В то же время, россияне безуспешно пытаются закрепиться в населенном пункте Рубежное.

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На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты также пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют.

В Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. В Генштабе не исключили ведение врагом штурмовых действий в целях выхода на административные границы Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси. В районах населенных пунктах Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси.

Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Беларуси.

На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают осуществлять усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций украинских войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.

В Генштабе сообщили, что, по имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории Приднестровья для агрессии против Украины.