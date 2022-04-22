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ЄС готується вдарити по Путіну новим пакетом санкцій - Politico

П'ятниця, 22 квітня 2022, 22:19

Брюссель розробляє плани шостого пакету санкцій проти Росії, які, як очікується, будуть представлені країнам Європейського Союзу на початку наступного тижня.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотири джерела, пише "Європейська правда".

Новий пакет має включати певну форму заборони на імпорт російської нафти, а також може бути націлений на більшу кількість російських банків, щоб виключити їх із міжнародної платіжної системи SWIFT.

Великі російські банки, такі як "Газпромбанк" і "Сбербанк", поки що не потрапили під європейські санкції, оскільки вони залучені в угодах з енергоносіями.

Але президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла раніше, що нові санкції, швидше за все, торкнуться "Сбербанку". Один із дипломатів ЄС висловив очікування, що Єврокомісія націлиться на всі російські банки, включаючи "Газпромбанк".

Щодо нафти, то наразі не зрозуміло, наскільки швидкою і всеосяжною буде поетапна відмова від імпорту з Росії в майбутньому. Такі країни, як Німеччина та Угорщина, які залежать від імпорту енергоносіїв із Росії, намагаються пом'якшити пропозиції.

Заборона на нафту, швидше за все, буде розрізняти різні сорти російської нафти та спосіб їх доставки — морським шляхом або трубопроводом. 

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У Брюсселі також триває дискусія щодо необхідності потенційних перехідних періодів, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якого ембарго на імпорт нафти з Росії.

Один із дипломатів ЄС сказав, що вони очікують, що наступний пакет санкцій буде представлений країнам ЄС уже в понеділок, після чого посли ЄС зможуть обговорити його протягом тижня і, можливо, прийняти до п'ятниці.

Однак інші співрозмовники видання були більш обережні, стверджуючи, що офіційного рішення про терміни від Європейської комісії поки не прийнято, хоча всі вони очікують на санкційну ініціативу на початку тижня.

Нагадаємо, ​​раніше Україна звернулася до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Європейського Союзу та країн учасниць Договору про Енерготовариство з пропозицію про запровадження заборони на імпорт енергоресурсів з Росії.

Теми: ЄСРосіясанкції
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