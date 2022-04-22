ЕС готовится ударить по Путину новым пакетом санкций - Politico

Брюссель разрабатывает планы шестого пакета санкций против России, которые, как ожидается, будут представлены странам Европейского Союза в начале следующей недели.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четыре источника, пишет "Европейская правда".

Новый пакет должен включать определенную форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть направлен на большее количество российских банков, чтобы исключить их из международной платежной системы SWIFT.

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Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока не попали под европейские санкции, поскольку они привлечены к соглашениям с энергоносителями.

Но президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла ранее, что новые санкции, скорее всего, коснутся "Сбербанка". Один из дипломатов ЕС выразил ожидание, что Еврокомиссия нацелится на все российские банки, включая "Газпромбанк".

Что касается нефти, то пока непонятно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта из России в будущем. Такие страны как Германия и Венгрия, которые зависят от импорта энергоносителей из России, пытаются смягчить предложения.

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Запрет на нефть, скорее всего, будет различать разные сорта российской нефти и способ их доставки морским путем или трубопроводом.

В Брюсселе также идет дискуссия о необходимости потенциальных переходных периодов, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любому эмбарго на импорт нефти из России.

Один из дипломатов ЕС сказал, что они ожидают, что следующий пакет санкций будет представлен странам ЕС уже в понедельник, после чего послы ЕС смогут обсудить его в течение недели и, возможно, принять до пятницы.

Однако другие собеседники издания были более осторожны, утверждая, что официальное решение о сроках от Европейской комиссии пока не принято, хотя все они ожидают санкционную инициативу в начале недели.

Напомним, ранее Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и к странам-участницам Договора об Энергообществе с предложением о введении запрета на импорт энергоресурсов из России.