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Зеленський сформулював мрію росіян: "вкрасти унітаз і померти"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 22:55
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії потрібно піклуватися про права російськомовних на власній території, бо мрія росіян зараз – "вкрасти унітаз і померти".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія.

Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя.

Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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