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Зеленский сформулировал мечту россиян: "украсть унитаз и умереть"

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 22:55
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что России нужно заботиться о правах русскоязычных на собственной территории, потому что мечта россиян сейчас – "украсть унитаз и умереть".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия.

Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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