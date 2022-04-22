Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп розповів, що погрожував союзникам не захищати їх від РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 23:28

Дональд Трамп під час своєї президентської каденції погрожував союзникам по НАТО не ставати на їхній захист у разі нападу з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву експрезидент США зробив в інтерв’ю RSBN.

За словами Трампа, таким чином він намагався спонукати союзників збільшити свої витрати на оборону. На одному із самітів НАТО він заявив, що 5 стаття договору НАТО може не виконуватися через те, що порушення країн в розмірах внесків.

Реклама:

"Один із президентів запитав мене - чи означає це, що ви не захистите нас, якщо ми не заплатимо? Ви не захистите нас від Росії?

 Я сказав - це саме те, що це означає. Бо якби я сказав - ні, я не це мав на увазі, то що би змусило б їх платити",- розповів він.

Втім, Дональд Трамп уточнив, що це була "стратегія блефу".

ВІДЕО ДНЯ

" Ми захищаємо Європу, і водночас вони нас обдирають, вони обдирають нас дуже і дуже серйозно ", – додав він.

Трамп уточнює, що здивований, що ця історія досі не потрапила у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Трамп погодився із оцінкою чинного президента Джо Байдена, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії "голокостом". Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: "Це геноцид, який має місце".

"Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив", – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?" — зазначив він.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Трамп
Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США
Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: