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Трамп розповів, що погрожував союзникам не захищати їх від РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 23:28

Дональд Трамп під час своєї президентської каденції погрожував союзникам по НАТО не ставати на їхній захист у разі нападу з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву експрезидент США зробив в інтерв’ю RSBN.

За словами Трампа, таким чином він намагався спонукати союзників збільшити свої витрати на оборону. На одному із самітів НАТО він заявив, що 5 стаття договору НАТО може не виконуватися через те, що порушення країн в розмірах внесків.

"Один із президентів запитав мене - чи означає це, що ви не захистите нас, якщо ми не заплатимо? Ви не захистите нас від Росії?

 Я сказав - це саме те, що це означає. Бо якби я сказав - ні, я не це мав на увазі, то що би змусило б їх платити",- розповів він.

Втім, Дональд Трамп уточнив, що це була "стратегія блефу".

" Ми захищаємо Європу, і водночас вони нас обдирають, вони обдирають нас дуже і дуже серйозно ", – додав він.

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Трамп уточнює, що здивований, що ця історія досі не потрапила у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Трамп погодився із оцінкою чинного президента Джо Байдена, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії "голокостом". Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: "Це геноцид, який має місце".

"Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив", – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?" — зазначив він.

Теми: ТрампСША
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