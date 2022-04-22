Трамп рассказал, что угрожал союзникам не защищать их от РФ

Дональд Трамп во время своей президентской каденции угрожал союзникам по НАТО не вставать в их защиту в случае нападения со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление экс-президент США сделал в интервью RSBN.

По словам Трампа, таким образом, он пытался побуждать союзников увеличить свои расходы на оборону. На одном из саммитов НАТО он заявил, что 5 статья договора НАТО может не выполняться из-за нарушений стран в размерах взносов.

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"Один из президентов спросил меня - значит ли это, что вы не защитите нас, если мы не заплатим? Вы не защитите нас от России?"

Я сказал – это именно то, что это значит. Если бы я сказал - нет, я не это имел в виду, то что бы заставило бы их платить", - рассказал он.

Впрочем, Дональд Трамп уточнил, что это была "стратегия блефа".

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"Мы защищаем Европу, и в то же время они нас обдирают, они обдирают нас очень и очень серьезно", - добавил он.

Трамп уточняет, что удивлен, что эта история до сих пор не попала в СМИ.

Напомним, ранее Трамп согласился с оценкой действующего президента Джо Байдена, назвавшего войну России в Украине геноцидом.

Трамп, хвастающийся близкими личными отношениями с Путиным, ранее называл вторжение России "холокостом". Он объяснил свои комментарии Fox News, сказав: "Это геноцид, который имеет место".

"У нас есть самое сильное и самое боеспособное ядерное оружие в мире из-за того, что я сделал", – сказал Трамп, повторив свое заявление, что Путин не вторгся бы, будь он на должности.

"Я думаю, что через 100 лет люди обернутся назад и скажут: "Как мы отступили, как отступил НАТО?" - отметил он.