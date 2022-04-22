Харківщина: за день більше пів сотні ударів, 2 загиблих, 19 постраждалих
П'ятниця, 22 квітня 2022, 23:49
На Харківщині у п’ятницю внаслідок російських обстрілів двоє мирних жителів загинули, 19 постраждали.
Джерело: Харківська ОВА
Дослівно: "Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у м. Харків. 2 людей загинули".
Деталі: У Харкові постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ.
У Коротичах внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.
Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині.
Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.
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