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Харківщина: за день більше пів сотні ударів, 2 загиблих, 19 постраждалих

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 23:49

На Харківщині у п’ятницю внаслідок російських обстрілів двоє мирних жителів загинули, 19 постраждали.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у м. Харків. 2 людей загинули".

Деталі: У Харкові постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ.

У Коротичах внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.

Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині.

Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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