Харьковщина: за день более полусотни ударов, 2 погибших, 19 пострадавших

В Харьковской области в пятницу в результате российских обстрелов двое мирных жителей погибли, 19 пострадали.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 – в Харькове. 2 человека погибли".

Детали: В Харькове пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ.

В Коротичах в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший.

Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине.

Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов.