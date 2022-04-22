Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: за день более полусотни ударов, 2 погибших, 19 пострадавших

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 23:49

В Харьковской области в пятницу в результате российских обстрелов двое мирных жителей погибли, 19 пострадали.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 – в Харькове. 2 человека погибли".

Детали: В Харькове пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ.

В Коротичах в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший.

Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине.

Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
Главное сегодня

Украина ограничивает пункты растаможивания авто из ЕС для собственных нужд

обновлено от 15.20, видеоРФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО

На Пасху вводят комендантский час: службы будут онлайн

Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн"

Почти всех "народных милиционеров" ОРДО уже ликвидировали – ГУР

Харьковщина: Защитники выбили оккупантов из 3 населенных пунктов

Все новости...
Харьков
Харьков: задержали коллаборантку, сдававшую позиции ВСУ российским оккупантам
Харьковщину за день обстреливали около 50 раз – ОВА
Харьков: снаряд попал в авто, двое погибших – СМИ
Последние новости
19:20
В Укрпочте уже планируют следующие марки: их выбирать будут украинцы
19:19
Херсонщина: два человека подорвались на российской "растяжке"
19:14
Забастовка парализовала работу аэропорта Амстердама в пиковый период
18:47
фото, видеоОбстрел Одессы: спасатели потушили пожар, количество жертв выросло
18:44
Российские оккупанты готовятся атаковать Северодонецк – сводка Генштаба
18:44
Группа немецких интеллектуалов просит правительство принудить Украину к капитуляции
18:31
В сервисах Приватбанка снова временные перебои
18:01
У Рады до приговора суда нет возможности лишить Медведчука мандата – Корниенко
18:00
Джавелины против Змея Горыныча, превращение Зеленского, смех против страха – украинские сказки под обстрелами
17:56
фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге
Все новости...