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Харьковщина: за день более полусотни ударов, 2 погибших, 19 пострадавших

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 23:49

В Харьковской области в пятницу в результате российских обстрелов двое мирных жителей погибли, 19 пострадали.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 – в Харькове. 2 человека погибли".

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Детали: В Харькове пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ.

В Коротичах в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший.

Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине.

ВИДЕО ДНЯ

Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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