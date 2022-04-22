Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон додатково зміцнив відрив від Ле Пен – опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 23:56
Еммануель Макрон, Bloomberg via Getty Images

Останній замір настроїв виборців перед другим туром президентських виборів у Франції фіксує збільшення відриву чинного президента Емануеля Макрона.

Як зазначає "Європейська правда", опитування проводилося соціологічним Ipsos Sopra Steria в останні дні компанії.

Згідно з результатами цього опитування, за Макрона готові віддати голоси 57,5% французьких виборців, тоді як за Марін Ле Пен - лише 42,5%.

Частково на ці результати вплинули теледебати між кандидатами -  43% глядачів вважають, що в них переміг Макрон, і лише 24% віддали перевагу Ле Пен. На думку решти, дебати не виявили переможця.

Опитування також показало, що явка у другому турі буде близькою до першого – на дільниці збираються піти 73% респондентів. Як зазначається, Була також несмілива активізація електорату, яка була близька до рекорду переважна більшість із них вже обрали, кого підтримати.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції пройде 24 квітня.

За тиждень до дня виборів три опитування прогнозували кращий результат для Макрона у порівнянні з результатами перед першим туром із середнім показником у 55,8%. 

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як їй це вдалося і чи не зміниться ситуація до другого туру, який відбудеться 24 квітня, читайте в статті RFI Друг не на словах: як Марін Ле Пен відмовилася від Путіна, але продовжує йому допомагати.

Теми: МакронФранція
Головне сьогодні

Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Харківщина: Захисники вибили окупантів з 3 населених пунктів

відеоМаріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

На Донеччині ворог атакує по всій лінії фронту, "бучанські кати" діють під Ізюмом - зведення

ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки

Усі новини...
Макрон
Вибори президента Франції: Зеленський висловився щодо обох кандидатів
Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ
Макрон – Франція не потребує російського газу
Останні новини
14:30
аудіоСБУ розповіла про цинічні "пасхалки" окупантів: пишуть на снарядах "Христос воскрес!"
14:14
Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії
14:06
фотоДітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
13:47
Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні
13:45
Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"
13:39
Держспецзв’язку: На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки
13:36
фото У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія
13:22
Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР
13:20
Мінкульт зафіксував понад 240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні
12:51
Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії
Усі новини...