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Макрон додатково зміцнив відрив від Ле Пен – опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 23:56
Макрон додатково зміцнив відрив від Ле Пен – опитування
Еммануель Макрон, Bloomberg via Getty Images

Останній замір настроїв виборців перед другим туром президентських виборів у Франції фіксує збільшення відриву чинного президента Емануеля Макрона.

Як зазначає "Європейська правда", опитування проводилося соціологічним Ipsos Sopra Steria в останні дні компанії.

Згідно з результатами цього опитування, за Макрона готові віддати голоси 57,5% французьких виборців, тоді як за Марін Ле Пен - лише 42,5%.

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Частково на ці результати вплинули теледебати між кандидатами -  43% глядачів вважають, що в них переміг Макрон, і лише 24% віддали перевагу Ле Пен. На думку решти, дебати не виявили переможця.

Опитування також показало, що явка у другому турі буде близькою до першого – на дільниці збираються піти 73% респондентів. Як зазначається, Була також несмілива активізація електорату, яка була близька до рекорду переважна більшість із них вже обрали, кого підтримати.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції пройде 24 квітня.

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За тиждень до дня виборів три опитування прогнозували кращий результат для Макрона у порівнянні з результатами перед першим туром із середнім показником у 55,8%. 

Про те, як їй це вдалося і чи не зміниться ситуація до другого туру, який відбудеться 24 квітня, читайте в статті RFI Друг не на словах: як Марін Ле Пен відмовилася від Путіна, але продовжує йому допомагати.

Теми: МакронФранція
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