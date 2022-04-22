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Макрон дополнительно увеличил отрыв от Ле Пен – опрос

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 23:56
Макрон дополнительно увеличил отрыв от Ле Пен – опрос
Эммануэль Макрон, Bloomberg via Getty Images

Последний опрос настроений избирателей перед вторым туром президентских выборов во Франции фиксирует увеличение отрыва действующего президента Эмманюеля Макрона.

Как отмечает "Европейская правда", опрос проводился социологическим Ipsos Sopra Steria в последние дни компании.

Согласно результатам этого опроса, за Макрона готовы отдать голоса 57,5% французских избирателей, тогда как за Марин Ле Пен – всего 42,5%.

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Частично на эти результаты повлияли теледебаты между кандидатами - 43% зрителей считают, что у них победил Макрон, и лишь 24% предпочли Ле Пен. По мнению остальных, прения не обнаружили победителя.

Опрос также показал, что явка во втором туре будет близка к первому – на участки собираются пойти 73% респондентов. Как отмечается, была также робкая активизация электората, которая была близка к рекорду подавляющее большинство из них уже выбрали, кого поддержать.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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За неделю до дня выборов три опроса прогнозировали лучший результат для Макрона по сравнению с результатами перед первым туром со средним показателем в 55,8%.

О том, как ей это удалось и не изменится ли ситуация во втором туре, который состоится 24 апреля, читайте в статье RFI Друг не на словах: как Марин Ле Пен отказалась от Путина, но продолжает ему помогать.

Темы: МакронФранция
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