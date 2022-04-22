Макрон дополнительно увеличил отрыв от Ле Пен – опрос

Последний опрос настроений избирателей перед вторым туром президентских выборов во Франции фиксирует увеличение отрыва действующего президента Эмманюеля Макрона.

Как отмечает "Европейская правда", опрос проводился социологическим Ipsos Sopra Steria в последние дни компании.

Согласно результатам этого опроса, за Макрона готовы отдать голоса 57,5% французских избирателей, тогда как за Марин Ле Пен – всего 42,5%.

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Частично на эти результаты повлияли теледебаты между кандидатами - 43% зрителей считают, что у них победил Макрон, и лишь 24% предпочли Ле Пен. По мнению остальных, прения не обнаружили победителя.

Опрос также показал, что явка во втором туре будет близка к первому – на участки собираются пойти 73% респондентов. Как отмечается, была также робкая активизация электората, которая была близка к рекорду подавляющее большинство из них уже выбрали, кого поддержать.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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За неделю до дня выборов три опроса прогнозировали лучший результат для Макрона по сравнению с результатами перед первым туром со средним показателем в 55,8%.

О том, как ей это удалось и не изменится ли ситуация во втором туре, который состоится 24 апреля, читайте в статье RFI Друг не на словах: как Марин Ле Пен отказалась от Путина, но продолжает ему помогать.