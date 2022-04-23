Чехія хоче замінити РФ в Раді ООН з прав людини

Прага вже подала відповідну кандидатуру до ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

Видання уточнює, що про подання офіційної заявки вже відзвітувало чеське МЗС.

"Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду", - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.