Чехія хоче замінити РФ в Раді ООН з прав людини

Прага вже подала відповідну кандидатуру до ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

Видання уточнює, що про подання офіційної заявки вже відзвітувало чеське МЗС.

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"Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду", - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

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Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.