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Чехия хочет заменить РФ в Совете ООН по правам человека

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 00:09

Прага уже представила соответствующую кандидатуру в ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik.cz

Издание уточняет, что о подаче официальной заявки уже отчитался чешский МИД.

"Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства", - сообщили в МИД.

Напомним, 7 апреля 24 государства проголосовали против приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета.

При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Впрочем, впоследствии Россия сделала заявление о своем  "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.

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Темы: Чехияправа человекаРосcияООН
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