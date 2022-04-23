ОТУ "Схід" знищило до 130 загарбників і ворожий склад з боєприпасами

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 22 квітня українські військові відбили 3 ворожі атаки і знищили близько 130 особового складу російської армії.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої".

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Деталі: Втрати ворога склали: