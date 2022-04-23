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ОТУ "Схід" знищило до 130 загарбників і ворожий склад з боєприпасами

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 00:52
ілюстративне фото ОТУ Схід

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 22 квітня українські військові відбили 3 ворожі атаки і знищили близько 130 особового складу російської армії.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої".

Деталі: Втрати ворога склали:

  • особового складу – до 130
  • танків – 3
  • БМП – 3
  • БТР – 4
  • ББМ – 1
  • АТ – 13
  • БПЛА – 2.

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Теми: Збройні силивійна
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