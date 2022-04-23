ОТУ "Схід" знищило до 130 загарбників і ворожий склад з боєприпасами
Субота, 23 квітня 2022, 00:52
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 22 квітня українські військові відбили 3 ворожі атаки і знищили близько 130 особового складу російської армії.
Джерело: ОТУ "Схід"
Дослівно: "Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої".
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Деталі: Втрати ворога склали:
- особового складу – до 130
- танків – 3
- БМП – 3
- БТР – 4
- ББМ – 1
- АТ – 13
- БПЛА – 2.