ОТГ "Восток" уничтожило до 130 захватчиков и вражеский склад с боеприпасами

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 22 апреля украинские военные отразили 3 вражеских атаки и уничтожили около 130 личного состава российской армии.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои".

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Детали: Потери врага составили: