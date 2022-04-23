ОТГ "Восток" уничтожило до 130 захватчиков и вражеский склад с боеприпасами
Суббота, 23 апреля 2022, 00:52
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 22 апреля украинские военные отразили 3 вражеских атаки и уничтожили около 130 личного состава российской армии.
Источник: ОТГ "Восток"
Дословно: "Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои".
Детали: Потери врага составили:
- личного состава – до 130
- танков – 3
- БМП – 3
- БТР – 4
- ББМ – 1
- АТ – 13
- БПЛА – 2.
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