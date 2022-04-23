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ОТГ "Восток" уничтожило до 130 захватчиков и вражеский склад с боеприпасами

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 00:52
ОТГ Восток уничтожило до 130 захватчиков и вражеский склад с боеприпасами
иллюстративное фото ОТГ Восток

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 22 апреля украинские военные отразили 3 вражеских атаки и уничтожили около 130 личного состава российской армии.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои".

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Детали: Потери врага составили:

  • личного состава – до 130
  • танков – 3
  • БМП – 3
  • БТР – 4
  • ББМ – 1
  • АТ – 13
  • БПЛА – 2.

Темы: Вооруженные силывойна
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