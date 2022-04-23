Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія готова підтримати "будь-які санкції проти РФ", окрім газових - міністр

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 01:02

Австрія підтримує всі санкції проти Росії, за виключенням газового ембарго.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CNN заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

"Якщо санкції вразить вас більше, ніж країну, проти якої вони  спрямовані, я думаю, що користі від неї не буде", – сказав Бруннер.

За його словами, промисловість Австрії настільки залежить від російського газу, що у них "не має вибору".

Нагадаємо, що під час візиту до Києва канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС буде посилювати санкції проти Росії, доки війна не припиниться.

Зокрема, наступного тижня ЄС планує розпочати обговорення шостого пакету санкцій проти Росії, які, як очікується, має включати певну форму заборони на імпорт російської нафти, а також може бути націлений на більшу кількість російських банків, щоб виключити їх із міжнародної платіжної системи SWIFT.

Наразі у ЄС не готові обговорювати санкції проти російського газу. Зокрема, за словами  канцлера  Олафа Шольца, Німеччина не може відмовитися від російського газу, оскільки це сильно нашкодить її економіці та при цьому не допоможе зупинити війну в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як ЄС дискутує навколо енергетичних санкцій – читайте в інтерв'ю Лани Зеркаль Ми запропонували Європі єдиний працюючий план енергетичних санкцій

Теми: АвстріясанкціїРосія
Головне сьогодні

На Великдень запроваджують комендантську годину: служби будуть онлайн

Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів

відеоМаріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

На Донеччині ворог атакує по всій лінії фронту, "бучанські кати" діють під Ізюмом - зведення

Усі новини...
Австрія
Австрія хоче приєднатись до розслідування воєнних злочинів в Україні
У Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні
Канцлер Австрії після розмов із Зеленським і Путіним все ще вірить у переговори між Україною і РФ
Останні новини
16:13
фотоОкупанти артою обстріляли Золоте, є загиблі
16:06
ЄС погодив нові правила для Facebook, Google і Twitter для боротьби з нелегальним контентом
16:03
фотоВ Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
15:57
фото На Луганщині збили дрон окупантів
15:54
У Києві під час повітряної тривоги будуть обмежувати рух потягів в метро
15:52
фотоБілоруський митець створив портрет Путіна зі світлин війни в Україні
15:49
Знову зростає кількість ДТП: патрульна поліція посилить контроль за водіями
15:43
Хроніка війни в Україні. 59-й день ОНЛАЙН
15:38
Німеччина повинна допомагати Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку – міністр фінансів
15:22
фотоУ Росії скандалили через жовто-синій паркан – його перефарбували
Усі новини...