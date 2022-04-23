Австрія готова підтримати "будь-які санкції проти РФ", окрім газових - міністр

Австрія підтримує всі санкції проти Росії, за виключенням газового ембарго.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CNN заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

"Якщо санкції вразить вас більше, ніж країну, проти якої вони спрямовані, я думаю, що користі від неї не буде", – сказав Бруннер.

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За його словами, промисловість Австрії настільки залежить від російського газу, що у них "не має вибору".

Нагадаємо, що під час візиту до Києва канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС буде посилювати санкції проти Росії, доки війна не припиниться.

Зокрема, наступного тижня ЄС планує розпочати обговорення шостого пакету санкцій проти Росії, які, як очікується, має включати певну форму заборони на імпорт російської нафти, а також може бути націлений на більшу кількість російських банків, щоб виключити їх із міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Наразі у ЄС не готові обговорювати санкції проти російського газу. Зокрема, за словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина не може відмовитися від російського газу, оскільки це сильно нашкодить її економіці та при цьому не допоможе зупинити війну в Україні.

Про те, як ЄС дискутує навколо енергетичних санкцій – читайте в інтерв'ю Лани Зеркаль Ми запропонували Європі єдиний працюючий план енергетичних санкцій