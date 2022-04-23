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Австрия готова поддержать "любые санкции против РФ", кроме газовых – министр

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 01:02

Австрия поддерживает все санкции против России, за исключением газового эмбарго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

"Если санкции ударят по вам сильнее, чем по стране, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет", – сказал Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

Напомним, что во время визита в Киев канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

В частности, на следующей неделе ЕС планирует начать обсуждение шестого пакета санкций против России, которые, как ожидается, должны включать определенную форму запрета на импорт российской нефти, а также могут быть нацелены на большее количество российских банков, чтобы исключить их из международной платежной системы SWIFT.

Пока в ЕС не готовы обсуждать санкции против российского газа. В частности, по словам канцлера Олафа Шольца, Германия не может отказаться от российского газа, поскольку это сильно навредит ее экономике и при этом не поможет остановить войну в Украине.

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О том, как ЕС дискутирует вокруг энергетических санкций – читайте в интервью Ланы Зеркаль: Мы предложили Европе единственный работающий план энергетических санкций.

Темы: АвстриясанкцииРосcия
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