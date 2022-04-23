Південь: українські військові знищили 38 окупантів і 9 одиниць російської техніки

На південних рубежах оборони України ЗСУ знищили 38 загарбників і 9 одиниць російської техніки.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ситуація на Херсонщині і Миколаївщині залишається стабільно напруженою. Противник продовжує оборонні дій по зайнятому рубежу. Інтенсивність обстрілів наших позицій залишається високою.

Реклама:

Однак, силами охорони та оборони півдня продовжується ведення бойових дії по всій лінії вогню. Нашими підрозділами та силами авіації протягом доби нанесено ураження 19 цілей противника".

Деталі: Загальна кількість втрат ворога за добу складає 38 загарбників і 9 одиниць техніки. В районі Олександрівки знищено три броньованих ворожих "Тигри", біля Молодецького – три системи реактивного залпового вогню, на Миколаївщині та Херсонщині – по одному безпілотнику-розвіднику.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника здійснює демонстрацію присутності, продовжуючи утримування блокади руху суден у північно-західній частині моря та зберігаючи загрозу ракетного удару по узбережжю та інших регіонах України.

ВІДЕО ДНЯ

"З огляду на імовірність активізації диверсійних елементів напередодні святкових днів силами охорони та оборони півдня вжито заходів із посилення контрдиверсійної роботи", – ідеться в повідомленні.