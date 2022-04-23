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Південь: українські військові знищили 38 окупантів і 9 одиниць російської техніки

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 02:45
Південь: українські військові знищили 38 окупантів і 9 одиниць російської техніки
фото: Генштаб ЗСУ

На південних рубежах оборони України ЗСУ знищили 38 загарбників і 9 одиниць російської техніки.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ситуація на Херсонщині і Миколаївщині залишається стабільно напруженою. Противник продовжує оборонні дій по зайнятому рубежу. Інтенсивність обстрілів наших позицій залишається високою.

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Однак, силами охорони та оборони півдня продовжується ведення бойових дії по всій лінії вогню. Нашими підрозділами та силами авіації протягом доби нанесено ураження 19 цілей противника".

Деталі: Загальна кількість втрат ворога за добу складає 38 загарбників і 9 одиниць техніки. В районі Олександрівки знищено три броньованих ворожих "Тигри", біля Молодецького – три системи реактивного залпового вогню, на Миколаївщині та Херсонщині – по одному безпілотнику-розвіднику.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника здійснює демонстрацію присутності, продовжуючи утримування блокади руху суден у північно-західній частині моря та зберігаючи загрозу ракетного удару по узбережжю та інших регіонах України.

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"З огляду на імовірність активізації диверсійних елементів напередодні святкових днів силами охорони та оборони півдня вжито заходів із посилення контрдиверсійної роботи",ідеться в повідомленні.

Теми: Збройні силивійна
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