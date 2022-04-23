Юг: украинские военные уничтожили 38 оккупантов и 9 единиц российской техники

На южных рубежах обороны Украины ВСУ уничтожили 38 захватчиков и 9 единиц российской техники.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Ситуация в Херсонской и Николаевской областях остается стабильно напряженной. Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой.

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Однако силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня. Нашими подразделениями и силами авиации за сутки нанесено поражение 19 целей противника".

Детали: Общее количество потерь врага за сутки составляет 38 захватчиков и 9 единиц техники. В районе Александровки уничтожены три бронированных вражеских "Тигра", возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской - по одному беспилотнику-разведчику.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

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"Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов в канун праздничных дней, силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы", – говорится в сообщении.