Пентагон шукає можливості прискорити виробництво зброї для України – Reuters

Міністерство оборони Сполучених Штатів шукає нові можливості для прискорення виробництва зброї і перекидання її в Україну.

Джерело: Reuters із посиланням на запит оборонного відомства, опублікований на урядовому сайті SAM.gov

Дослівно: "Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб прискорити виробництво і наростити потужності для створення перевіреної, ефективної зброї, яка вимагає мінімальної підготовки та може швидко експортуватися в Україну".

Деталі: Міністерство оборони США опублікувало запит для виробників озброєння.

Пентагон цікавлять темпи виробництва зброї та комерційні можливості, пов’язані з протиповітряною, протиброньовою, протипіхотною, береговою оборонами, а також безпілотними повітряними системами і засобами зв'язку.