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Пентагон ищет возможности ускорить производство оружия для Украины – Reuters

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 03:35
Пентагон, фото: getty images

Министерство обороны Соединенных Штатов ищет новые возможности для ускорения производства оружия и переброски его в Украину.

Источник: Reuters со ссылкой на запрос оборонного ведомства, опубликованный на правительственном сайте SAM.gov

Дословно: "Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для создания проверенного, эффективного оружия, требующего минимальной подготовки и быстро экспортируемого в Украину".

Детали: Министерство обороны США опубликовало запрос для производителей вооружения.

Пентагон интересуют темпы производства оружия и коммерческие возможности, связанные с противовоздушной, противоброневой, противопехотной, береговой обороной, а также беспилотными воздушными системами и средствами связи.

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Темы: СШАоружиевойнаУкраина
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