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Після візиту в Москву генсек ООН відвідає Україну

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 03:50
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня після візиту в Москву 26 квітня.

Джерело: сайт ООН

Деталі: Генеральний секретар відвідає Україну наступного тижня.

Він проведе робочу зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.

Також Гутерреш обговорить зі співробітниками установ ООН "розширення гуманітарної допомоги народу України".

Крім того, повідомляється, що у вівторок, 26 квітня, генсек відвідає Москву, де зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і президентом Владіміром Путіним.

Теми: ООНУкраїна
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