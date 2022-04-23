После визита в Москву генсек ООН посетит Украину
Суббота, 23 апреля 2022, 03:50
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш посетит Украину 28 апреля после визита в Москву 26 апреля.
Источник: сайт ООН
Детали: Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе.
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Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и встретится с президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.
Также Гутерреш обсудит с сотрудниками учреждений ООН "расширение гуманитарной помощи народу Украины".
Кроме того, сообщается, что во вторник, 26 апреля, генсек посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.
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