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После визита в Москву генсек ООН посетит Украину

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 03:50
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш посетит Украину 28 апреля после визита в Москву 26 апреля.

Источник: сайт ООН

Детали: Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе.

Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и встретится с президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.

Также Гутерреш обсудит с сотрудниками учреждений ООН "расширение гуманитарной помощи народу Украины".

Кроме того, сообщается, что во вторник, 26 апреля, генсек посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Темы: ООНУкраина
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