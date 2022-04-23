Нью-Йорк надає $2 млн допомоги для переселенців з України

Для допомоги українським переселенцям Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету.

Джерело: мер Нью-Йорка Ерік Адамс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном. Ми – місто іммігрантів і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим".

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Деталі: Ці кошти, зазначив Адамс, який прийшов на брифінг з великим значком "Підтримуємо Україну", підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, вирішення соціальних питань українців.

Найближчими днями місто обіцяє оголосити про послуги, які надаватимуться в рамках цієї допомоги.