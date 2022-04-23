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Нью-Йорк предоставляет $2 млн помощи для переселенцев из Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 04:38
Нью-Йорк предоставляет $2 млн помощи для переселенцев из Украины
Адамс, фото: Укринформ

Для помощи украинским переселенцам Нью-Йорк выделит 2 млн. долларов из городского бюджета.

Источник: мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Нью-Йорк является домом для крупнейшей украинской общины Америки, и мы солидарны со всеми пострадавшими как здесь, так и за рубежом. Мы – город иммигрантов и готовы с распростертыми объятиями оказать любую необходимую поддержку новоприбывшим".

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Детали: Эти средства, отметил Адамс, пришедший на брифинг с большим значком "Поддерживаем Украину", пойдут на юридическую поддержку, услуги перевода, решение социальных вопросов украинцев.

В ближайшие дни город обещает объявить об услугах, предоставляемых в рамках этой помощи.

Темы: СШАпереселенцыУкраина
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